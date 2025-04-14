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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

全民權證／智邦 選逾五個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

智邦（2345）受惠資料中心用人工智慧（AI）運算加速器及高階網路交換器產品需求強勁，第1季營收攀升至427.5億元，季增9.6%，寫單季新高。

隨ChatGPT、LLM及生成式AI快速增長，帶動網路、運算及存儲架構需求強勁，法人指出，大型雲端服務提供商（CSP）為避免遭單一廠商技術壟斷，積極開發自家AI應用產品，包括AI晶片、推論晶片、訓練晶片及AI伺服器、AI加速卡等。智邦今年400G、800G網路交換器產品出貨進一步成長，加上AI加速卡取得更多客製化晶片供給且需求強勁下，營收規模將更上一層樓。權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日150天以上的認購權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 晶片 權證

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