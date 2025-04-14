全民權證／東陽 兩檔閃金光

東陽（1319）3月合併營收衝上25.5億元，月增1.7%，年增11.8%，首季合併營收72.9億元，年增18%，雙雙創史上新高。東陽與客戶交易是採行FOB，法人認為關稅拉大AM件與OES件價差，反而有利AM廠。

法人分析，5月開始課徵關稅將拉大AM件與OES件價差，而台廠為全球AM件主要供應商，將為主要受惠對象。以東陽為例，其產品關稅主要走FOB，且均由通路客戶吸收，對其獲利並不會造成影響。同時AM產業具高度進入障礙，包括開模數量等需要長時間開發、認證與資本投入，新進者不易短時間內搶進，台廠仍是主要供應商。權證發行商建議，可挑選價內外20%，有效天期60天以上的權證介入。（元大證券提供）

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