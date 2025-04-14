全民權證／材料 挑價內外10%

材料-KY（4763）3月營收15.17億元，年增8%，月增6%；累計前三月營收41.54億元，年增15%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲新產能擴增完成挹注等因素。

法人指出，材料-KY轉投資新廠「 魯志伸新材料」已竣工，原料供應端擴大兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，也可以控制原料的各種性能，因應需求調整產品多樣性。紡絲級醋片供應濟南大自然與阿斯泰克生產絲束與長絲，塑料級醋片用於眼鏡架、髮夾、鞋帶頭領域，並且年產3萬噸醋酸，為2025年主要成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證。（凱基證券提供）

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