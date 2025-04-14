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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

昇達科、漢翔 四檔帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
昇達科董事長陳淑敏。聯合報系資料照
昇達科董事長陳淑敏。聯合報系資料照

川普關稅政策反覆，盤面上呈現類股輪動，其中較不受關稅影響的衛星航太族群，包括昇達科（3491）、漢翔（2634）等受惠軍工題材，率先反彈走穩，成為盤面亮點。昇達科昨（14）日大漲16.5元，收在383元；漢翔也上揚0.45元，收在47.55元。

昇達科受惠於低軌衛星市場快速擴張，去年營收與獲利顯著成長，法人看好昇達科無論在產能擴張或客戶認證進度上都已順利推進，預期今年營收將延續高成長趨勢，獲利表現也將進一步提升。

昇達科3月營收2.4億元，月增17.7%，年增30.6%，創歷史新高，累計首季營收6.2億元，年增43%，同締歷史新猷。目前低軌衛星相關產品占昇達科營收比重逾五成，隨行動回傳與射頻天線技術因寬頻化與智慧化應用推動，業務成長動能強勁。受地緣政治因素，以及各國提升國防預算，衛星發射數持續增加，帶動昇達科訂單穩健成長。

漢翔部分，已取得國家太空中心衛星結構體飛行驗證，持續與學術單位密切合作，拓展太空市場。法人指出，政府積極發展軍工產業，114年國防預算整體規模超過5,500億元，尤其無人機為各國爭相發展的主流，漢翔在無人機產業，從零組件、機身結構到整機產品都能能協助國內廠商生產；另外軍機與維修業務也持續執行。

權證發行商表示，投資人若看好昇達科與漢翔後續表現，可以挑選價內外20%以內，距到期日60天以上的認購權證，以小金搏大利。

昇達科 漢翔

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