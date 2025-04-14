聯發科、聯電 押寶90天

短期受到美國關稅政策風險影響，全球股市蒙上陰霾，然在AI發展過程中，半導體仍是不可或缺的關鍵。發行券商指出，看好半導體族群後續表現的投資人可以留意聯發科（2454）、聯電（2303）等相關權證。

隨著美國總統川普關稅政策衝擊全球，中國近期正式反擊，宣布將對在美產晶片課徵125%的高額關稅。中國半導體行業協會於11日也發布重訊，宣布將積體電路（IC）的原產地認定標準調整為依據晶圓流片地（Tape Out）來判斷。法人分析指出，這一變動意味著，若美國廠商希望減少進口至中國的關稅負擔，將須依賴如聯電等台灣的代工廠。

由於聯發科在美國消費市場業務比重有限，法人認為是台灣半導體產業防禦概念股。雖然高通仍可在無關稅下出口晶片到中國，但有趣的是從近期中國通路調查顯示，消費者對高通和聯發科的印象已經逐漸接近，另一方面當地購買氛圍也對聯發科有正面影響。

就基本面來看，聯電3月合併營收為198.6億元，月增9.15%，較去年同期增加9.31%；累計今年前三月合併營收578.58億元，年增5.91%。聯發科3月營收月增21.3%、年增10.9%，累計第1季營收年增14.9%，表現優於市場預期。展望後市，法人表示，今年下半年聯發科將推出新的AP，2026年開始認列ASIC營收，營運正向。

權證發行商建議，看好聯發科、聯電可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。