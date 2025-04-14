台指期 短線震盪整理

股期雙市昨（14）日齊步開高走低，現貨指數小跌15點、收19,513點；台指期跌52點至19,491點，逆價差為22.09點。期貨分析師表示，本周聚焦台積電（2330）法說會，但投資人仍須保持警惕，並注意關稅戰動態。

台指期昨日盤中最高達19,982點，一度接近2萬點整數大關，十日均線得而復失，以黑K棒留上影線作收，獲利了結賣壓陸續出籠。

綜合期貨法人表示，美國最新公布密大消費者信心指數大幅下滑，且通膨預期持續攀升，而聯準會官員柯林斯也出面喊話，如有金融市場出現混亂時，聯準會絕對會動用手上的彈藥，以協助穩定市場。

由於目前格局仍為空頭且易大漲大跌，投資人仍須留意自身風險，接下來市場將聚焦台積電17日法說會，以及更多關於半導體關稅的資訊，將牽動本周行情走向。

籌碼面部分，三大法人賣超270.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加481口至8,087口，其中外資淨空單增加335口至23,883口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,617口至12,450口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,000點；月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在17,000點。

永豐期貨指出，全月未平倉量put/call ratio值由0.74上升至0.84；VIX指數上升0.88至42.28。外資台指期買權淨金額0.13億元；賣權淨金額13.21億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，台指期面臨4月7日空方壓力缺口拉回修正，在亞股之中則呈現弱勢，短線續以保守震盪整理格局看待台股。