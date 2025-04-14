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期貨商論壇／聯發科期 擁利基

經濟日報／ 記者崔馨方整理
聯發科。 聯合報系資料照
聯發科。 聯合報系資料照

聯發科（2454）正站在生成式人工智慧與邊緣運算結合的浪潮上。期貨法人表示，聯發科正處於一個AI與邊緣運算融合的重要轉捩點，其強大的晶片設計能力、與先進製程的緊密合作、日益成熟的AI軟體生態系，在未來數年奠定堅實基礎。

兆豐期貨分析，在AI技術方面，聯發科透過整合自家APU與合作夥伴如Arm、NVIDIA的技術，逐步強化SoC的在地端AI能力。以最新的Dimensity 9300與未來的Dimensity 9400為例，晶片不僅可支援多模態推論，也能執行精簡版的變壓器模型，實現即時個人助理、AI視覺感知與情境理解等功能。

此外，聯發科的製程技術亦與台積電緊密合作，未來將採用N3E甚至N2製程，有助於提高晶片效能與能源效率，為高運算需求的AI應用提供更大的空間。隨著市場對能在終端執行AI模型的晶片需求日益增長，聯發科憑藉其技術整合能力與成本效益，已具備明顯競爭優勢。

從產業結構來看，生成式AI的演進正從雲端轉向終端裝置。企業與消費者對即時性、隱私性與低延遲的需求，使得「AI 在地端執行」成為主流趨勢。聯發科搶先布局，除延續其在中高階智慧型手機市場的領先地位外，也進一步開拓智慧家庭裝置、穿戴裝置與車用平台等新興市場，強化業務多元性。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

AI 期貨交易 聯發科

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