期貨商論壇／永續期 伺機布局

美國對等關稅政策導致全球市場劇烈波動，使美股、台股等國際指數接連重挫，引發美債殖利率走升，美債價格大幅回落，可說是自2022年以來的最大偏空行情。期貨法人表示，可以透過「臺灣永續期貨」伺機布局，靈活運用資金，仍須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

正當市場預期全球經濟將邁入衰退時，川普突然於上周喊停關稅，宣布將該政策暫緩90日以給予各國談判空間。

消息公布後美指期應聲強彈，台指期亦在短時間內歷經跌停及漲停兩種極端行情，在其他主要股市陸續回穩之下，市場悲觀情緒暫時獲得舒緩。

市場普遍推測，債券價格崩跌，恐導致市場對美國財政穩定與債市前景產生疑慮，若出現大規模拋售，恐進一步推升殖利率，加劇市場恐慌，並提高金融系統性風險。為避免金融市場惡化並拖累實體經濟，川普政策急轉彎亦有穩定市場、避免信心危機擴散之意圖。

美股超級財報周持續進行，各企業財測預期，將成為判斷此波行情是否真正止跌的重要依據。尤其在川普政策態度不明朗、全球貿易局勢仍充滿變數下，若企業對於未來展望轉向保守，恐將壓抑投資人信心。（統一期貨提供）

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