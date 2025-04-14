快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

4月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北14日電

台北股市今天下跌15.68點，收19513.09點。4月電子期收1049.95點，下跌4.45點，正價差1.76點；4月金融期收1951.4點，下跌3點，逆價差3.61點。

4月電子期以1049.95點作收，下跌4.45點，成交1075口。5月電子期以1050.3點作收，下跌2.7點，成交131口。

電子現貨以1048.19點作收，下跌5.39點；4月電子期貨與現貨相較，正價差1.76點。

4月金融期以1951.4點作收，下跌3點，成交557口。5月金融期以1945.8點作收，下跌8.6點，成交82口。

金融現貨以1955.01點作收，上漲4.31點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差3.61點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

獨／4月大雙胞胎姊妹一死一傷 涉虐父二審以情堪憫恕減刑、輕判5年

中科院歸還80歲高雄艦 海軍規劃明年3、4月間除役

4月電子期漲 金融期跌

4月電子期 金融期齊跌

相關新聞

台指期開盤上漲逾300點 台積電期貨收復900點

美國關稅政策一夕數變，美國海關與邊境保護局上週公告讓半導體和電子產品豁免對等關稅，但美國總統川普發文否認，台指期今天上午...

東陽、瑞昱 認購發熱

投信買盤上周買超東陽（1319）及瑞昱（2379）的股價站上10日均線領先大盤，法人看好其後續業務仍具成長性；權證發行商...

台灣50、道瓊銅 四檔夯

台股上周波動劇烈，不僅創下歷史單日最大與第三大跌點紀錄，也刷新單日最大漲點。法人建議，可留意元大台灣50（0050）、期...

台積、鴻海 瞄準逾90天

台股大盤跌深反彈，其中權值股扮演要角。台積電（2330）、鴻海（2317）等表現亮眼，發行券商建議，對於台積電、鴻海偏多...

全民權證／威剛 選中長天期

威剛（3260）今年第1季雖合約價下滑，但DRAM現貨價有止跌回升趨勢，預估第1季為全年谷底，營運將逐季轉佳。

全民權證／聯發科 二檔放閃

聯發科（2454）持續深化AI布局。法人表示，隨著AI應用加速普及，看好聯發科在AI市場的成長動能，相關權證可伺機布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。