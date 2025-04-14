富邦期貨推出「開戶來富邦」活動 開戶贈發財金、完成指定交易再抽獎

2025年美國總統川普回歸、關稅政策反覆，為全球迎來諸多變革與不確定性，而使全球股市走勢震盪，管控風險為投資人首要策略，期權商品即是優良的避險工具，運用得當有助於多元化投資組合並分散風險。富邦期貨即日起至5月31日推出「開戶來富邦」活動，投資人只要開戶、交易國內期權商品即贈發財金，每交易5口即可獲得一次抽獎機會，每月抽出發財金$8,888（1名）、$888（20名）。提供投資人在進行避險與交易操作時，還可獲得發財金增添好運！

美國費城半導體指數自2月21日以來至4月10日為止，最大下跌逾1,933點，與美股高度連動的台灣加權指數最大下跌逾6,409點，在川普宣布對等關稅暫緩90天實施之後，費半單日又大幅上漲18.73%；台灣加權指數單日大漲9.23%；台指期貨更出現史無前例的單日10%最大漲幅。單單一周的上下波動可高達2,853點，相較前兩年，2025年股市操作難度明顯提高。近期台股受到諸多變數衝擊，外資受政策擾動，接連賣超摜壓大盤一度跌至五年線。上方套牢賣壓沉重的情況下，短線上仍存在上行壓力，投資人應該以風險控管為第一優先，方能持盈保泰。妥善運用期權工具能兼顧牛熊，無論是上漲或下跌皆可以參與！

富邦期貨推出「開戶來富邦」活動（即日起至2025/5/31止），新開戶可拿發財金$50，開戶並交易國內期權商品1口以上再贈發財金$168、每交易5口即可獲得一次抽獎機會，每月抽出發財金$8,888（1名）、$888（20名）。詳情請參考富邦期貨「開戶來富邦」活動網站（https://reurl.cc/rE8Nbr）。