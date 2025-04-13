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台積、鴻海 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股大盤跌深反彈，其中權值股扮演要角。台積電（2330）、鴻海（2317）等表現亮眼，發行券商建議，對於台積電、鴻海偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台積電3月營收2,859.6億元，月增10%，年增46.5%。第1季營收8,392.5億元，季減3.4%，年增41.6%，終結過去幾季超越營收展望上緣的紀錄。雖然N3／N4需求強勁，超越淡季，但第1季營運仍受1月地震影響及工作天數減少所抵銷。

法人指出，展望本季，台積電第2季將季增中個位數百分比，主要是N4產能利用率維持高檔，由強勁的AI需求及新車用晶片驅動；N3產能利用率提高及CoWoS產能擴張。

鴻海方面，法人表示，首季淡季不淡，因AI伺服器將季增、年增翻倍，帶動整體雲端網路營收達到雙位數季增表現。鴻海今年主要動能在雲端網路，除GB200進入量產，一般伺服器及網通產品皆有強勁的成長，預估雲端營收將逐季成長，今年雲端可望成長七成，占比將躍升至近四成；其中，估伺服器中有55%的比重為AI，預期AI即貢獻業績約1.6兆元至1.7兆元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

台積電 營收

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