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台灣50、道瓊銅 四檔夯

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周波動劇烈，不僅創下歷史單日最大與第三大跌點紀錄，也刷新單日最大漲點。法人建議，可留意元大台灣50（0050）、期街口道瓊銅（00763U）等相關權證，伺機逢低布局

法人指出，川普政策髮夾彎帶動市場反彈，預期將促使廠商加速在未來90天內啟動急單拉貨，有望進一步帶動第2季台股企業營收表現，成為短期內的利多催化劑。

面對政策變化與市場不確定性，股市仍會出現較大波動，而其關鍵將取決於美方談判進度與結果。由於關稅對各產業與企業的影響程度不一，法人強調，投資人要密切關注未來是否會對特定產品或國家提出額外豁免措施，並採取靈活策略，適時調整資產配置。

法人提醒，4月中下旬即將邁入財報季，雖然目前暫時停徵中國大陸之外的關稅，但仍需留意未來關稅政策對美國科技龍頭成本與獲利影響、供應鏈調整策略及市場需求變化，可能推升生產成本並影響大廠的供應鏈布局。

原物料方面，法人表示，由於大陸對新建銅冶煉廠的監管不斷加強，將有效抑制產能問題。而新能源車每輛車要消耗銅80公斤、人工智慧運算中心每台伺服器則消耗大量的銅，加上特高壓電網建設等新興領域的強勁需求，預計2025年全球銅消費成長率將達3.4%，需求成長超過供應增速，將為銅價提供強勁的支撐。

據外電報導，全球最大銅生產國智利正準備下調2025年的官方銅價預期。法人表示，智利政府將把今年平均價格預測，從目前預測的每磅4.25美元下調至每磅3.9美元至4美元，仍須留意後市發展。

權證發行商建議，看好元大台灣50、期街口道瓊銅等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

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