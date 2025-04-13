東陽、瑞昱 認購發熱

投信買盤上周買超東陽（1319）及瑞昱（2379）的股價站上10日均線領先大盤，法人看好其後續業務仍具成長性；權證發行商表示，短線氛圍有利多頭，可挑偏價外的認購權證靈活操作。

雖然台灣汽車售後維修（AM）零件外銷美國亦會被加徵25%關稅，但東陽的出貨是採FOB報價，毋需負擔關稅。此外，因為新車價格上漲，令二手車需求增加，且之後OE原廠維修件的更換成本更高，AM維修件性價比將再擴大，更有利東陽AM產品的出貨。

圖／經濟日報提供

東陽2025年3月合併營收達25.52億元，月增1.8%，年增11.9%，其中3月AM營收20.4億元，月減0.5%，年增18.5%；OE營收5.09億元，月增11.5%，年減8.7%。

東陽今年第1季累計合併營收72.91億元，季增5.4%，年增18.1%。展望首季財報，由於AM業務產品／區域組合優化，預計首季毛利率將上升至37.8%，營益率估創高至24.4%，加上業外有匯兌利益貢獻，全年考量AM出貨與近期毛利率表現優於預期，加上關稅議題發酵後，美國AM市場需求增加，有助營收提升與產品組合繼續優化。連結東陽的相關權證包括東陽群益49購01、東陽元富49購01。

瑞昱3月合併營為118.32億元，月增4.5％、年增30.9％；第1季合併營收為350.22億元，季增32.9％、年增36.6％，繼2024年第3季之後，再度改寫單季紀錄。瑞昱擬配發去年每股現金股利25.5元。

美國對中國大陸加徵關稅，加上大陸經濟刺激政策推動，瑞昱客戶提前進行備貨動能較原先預期強勁。在下半年需求能見度仍有限，且終端需求並未進一步改善前，法人維持今年營收年增10%至20%中緣預期不變。

考量PC／NB需求溫和且AI PC／NB滲透率提升速度仍緩慢，法人預期，瑞昱今年營收按終端應用年增率順序將依次為網通、消費性電子與 PC／NB。不過，在PC／NB與消費性電子出貨量溫和復甦之際，長期規格升級趨勢將保持不變。連結瑞昱的相關權證有瑞昱群益4C購01、瑞昱凱基48購01。