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全民權證／聯發科 二檔放閃

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
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聯發科（2454）持續深化AI布局。法人表示，隨著AI應用加速普及，看好聯發科在AI市場的成長動能，相關權證可伺機布局。

法人分析，全球智慧手機市場結束連兩年下滑，聯發科主要客戶出貨量優於整體市場。品牌方面，蘋果穩居榜首，三星緊追其後，小米是第三名。聯發科在主要客戶市占提升下，第1季出貨表現優於競爭對手高通。

聯發科與輝達合作推出搭載GB10超級晶片的個人AI電腦「Project DIGITS」將於5月上市，鎖定邊緣AI與LLM模型推論市場，定價約3,000美元。

投資人可挑選價內外程度20%以內、剩餘天數60天以上的相關權證，如聯發科國泰46購08、聯發科永豐47購02。（國泰證券提供）

AI 聯發科

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