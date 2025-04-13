全民權證／緯穎 挑價內外20%

緯穎（6669）3月營收886億元，月增86%、年增227%。第1季營收1,707億元，季增48%。法人表示，預期關稅對伺服器需求的影響有限，緯穎100%之營收皆為伺服器，目前70%以上從墨西哥供貨，暫時仍在關稅豁免區域內。

法人指出，今年Trainium 2總晶片預計為120萬顆，並在明年繼續推出Trainium 3產品，晶片量預估持平。緯穎為Trainium系列主要組裝廠，今年將顯著貢獻營收。另外，GB系列產品近期也有斬獲。緯穎今年資本支出約180億元，美國關稅政策不影響德州設廠決策。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上認購權證，如緯穎元富53購03、緯穎元大4A購01。（元富證券提供）