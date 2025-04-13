全民權證／威剛 選中長天期

威剛（3260）今年第1季雖合約價下滑，但DRAM現貨價有止跌回升趨勢，預估第1季為全年谷底，營運將逐季轉佳。

展望今年，預期AI PC、工控需求增長帶動記憶體產業回溫，且終端規格升級趨勢，DDR5記憶體滲透率提升，今年DDR5比重將超過DDR4，成為市場主流。威剛與伊藤忠商事合作拓展日本市場，提升市占率，全年營運將逐季改善。

威剛2024年每股純益9.25元，法人估至少配發5元現金股利。威剛董事會決議，自4月11日至6月10日買回8,000張庫藏股，買回區間價格每股51.4元至132元，這是近三年來首度實施庫藏股。投資人可挑選中長天期權證，如威剛兆豐4B購01、威剛元大48購02。（兆豐證券提供）