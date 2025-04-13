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期貨商論壇／黃金期 錢途光明

經濟日報／ 記者周克威整理

關稅計劃前，市場擔憂將加劇全球貿易壁壘、並引發經濟放緩，避險資金流入黃金及白銀市場，推升兩者走勢於3月時價格屢創新高。

對等關稅公布後，過高的稅率使全球股市重挫，連動投資者出脫黃金、白銀以弭補股市重挫的流動性缺口，價格隨之回落，同時間美元指數和美債出現劇烈震盪；9日關稅暫緩實施，但在全球經濟不確定性下，黃金作為避險資產的地位依舊牢固，短期雖受到市場波動和流動性衝擊，中長期而言，避險需求和各國央行增持的行為仍支撐價格上揚。

需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至4月10日為止，黃金持有量上升至937公噸。金價走高劇烈震盪，基金水位從2月18日的869.9公噸增加至3月10日時891.7公噸後繼續往上，一路來基金買盤持續進場，多方動能充裕。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，至4月1日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位減少1.13萬來到23.8萬口。配合走勢觀察，近期持倉部位少量增加，震盪時未有獲利出場行為，市場多方動能有所趨緩。

從線圖分析，對等關稅協議出爐後一度走弱，價格回檔跌破月線支撐，但4月9日關稅暫緩90天實施後隨即迅速反轉向上震盪，指標KD低檔交叉收斂翻多，金價後勢依舊看漲。

（華南期貨提供）

期貨交易 關稅

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