期貨商論壇／航運期 短線震盪

川普宣布對等關稅稅率後，全球股市慘崩，不到一周卻出現戲劇性反轉，除中國外，被課稅的各國暫緩課稅90天，激勵全球股又勁揚大漲，忽漲忽跌的劇烈震盪走勢，寫下了許多歷史紀錄。在兩個龐大經濟國的相互課稅下，市場關注美國經濟是否有衰退的可能。

在貨櫃航運方面，由於關稅大幅的變動，暫緩90天的期間，也讓台灣貨櫃三雄出現搶運利多，股價短線強勢，但90天後仍有待觀察；而在台股隨川普暫停課90天，也迎來強力反彈，但由於中美的互相實施報復關稅的影響，仍舊削弱反彈的力道，短期恐會因中美在貿易戰的談判以及國安基金護盤下有所震盪，中期的大限則為暫停關稅的90天。

長期則是留意美國經濟是否因此衰退，隨後就是美國聯準會是否會降息，雖有國安基金護盤，但投資人仍須衡量自身風險，加上股市進入空頭容易大漲大跌，保證金除了足額外、需準備另外的額度，避免震盪幅度過大，被掃出場或被砍倉。

若未來希望透過參與整個航運業股價表現的投資人，可以考慮臺灣期交所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）