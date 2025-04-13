快訊

大阪世博開幕 84展館亮相 會場「大屋頂環」成亮點

期貨商論壇／航運期 短線震盪

經濟日報／ 記者周克威整理

川普宣布對等關稅稅率後，全球股市慘崩，不到一周卻出現戲劇性反轉，除中國外，被課稅的各國暫緩課稅90天，激勵全球股又勁揚大漲，忽漲忽跌的劇烈震盪走勢，寫下了許多歷史紀錄。在兩個龐大經濟國的相互課稅下，市場關注美國經濟是否有衰退的可能。

在貨櫃航運方面，由於關稅大幅的變動，暫緩90天的期間，也讓台灣貨櫃三雄出現搶運利多，股價短線強勢，但90天後仍有待觀察；而在台股隨川普暫停課90天，也迎來強力反彈，但由於中美的互相實施報復關稅的影響，仍舊削弱反彈的力道，短期恐會因中美在貿易戰的談判以及國安基金護盤下有所震盪，中期的大限則為暫停關稅的90天。

長期則是留意美國經濟是否因此衰退，隨後就是美國聯準會是否會降息，雖有國安基金護盤，但投資人仍須衡量自身風險，加上股市進入空頭容易大漲大跌，保證金除了足額外、需準備另外的額度，避免震盪幅度過大，被掃出場或被砍倉。

若未來希望透過參與整個航運業股價表現的投資人，可以考慮臺灣期交所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易 美國經濟 關稅

延伸閱讀

美提關稅豁免清單…陸商務部促徹底取消關稅：只是修正錯誤的一小步

美中不斷疊加關稅 專家：兩強貿易將脫鉤「台廠短期可受惠」

美關稅衝擊6種農漁產品 陳駿季與遠洋業者座談推6大措施

川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

相關新聞

東陽、瑞昱 認購發熱

投信買盤上周買超東陽（1319）及瑞昱（2379）的股價站上10日均線領先大盤，法人看好其後續業務仍具成長性；權證發行商...

台灣50、道瓊銅 四檔夯

台股上周波動劇烈，不僅創下歷史單日最大與第三大跌點紀錄，也刷新單日最大漲點。法人建議，可留意元大台灣50（0050）、期...

台積、鴻海 瞄準逾90天

台股大盤跌深反彈，其中權值股扮演要角。台積電（2330）、鴻海（2317）等表現亮眼，發行券商建議，對於台積電、鴻海偏多...

全民權證／威剛 選中長天期

威剛（3260）今年第1季雖合約價下滑，但DRAM現貨價有止跌回升趨勢，預估第1季為全年谷底，營運將逐季轉佳。

全民權證／聯發科 二檔放閃

聯發科（2454）持續深化AI布局。法人表示，隨著AI應用加速普及，看好聯發科在AI市場的成長動能，相關權證可伺機布局。

全民權證／緯穎 挑價內外20%

緯穎（6669）3月營收886億元，月增86%、年增227%。第1季營收1,707億元，季增48%。法人表示，預期關稅對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。