台指期 反彈行情可期

台股上周五（11日）開低走高，終場指數大漲528點、收19,528點，高低震盪超過千點；台指期勁揚622點、至19,524點，逆價差為4.77點。期貨商建議，台指期近期波動劇烈，然有利空鈍化跡象，指數有機會延續反彈行情。

上周五台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,955口至7,606口，其中外資淨空單增加898口至23,548口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加6,040口至15,067口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI小於買權OI差距為3.5萬餘口，賣權OI增量大於買權，選擇權多空拉鋸互不相讓。

群益期貨表示，上周五外資期貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權略為保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股呈現量價齊揚態勢，但在4月7日空方缺口仍屬壓力下，短線續以保守震盪整理格局看待。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低走高格局，早盤一度大跌近500點，隨電子權值股買盤點火，指數一路走高，終場以長紅K棒作收。目前指數持續受市場消息面影響，波動劇烈，然而利空有鈍化跡象，指數有機會延續反彈行情，但仍須隨時留意川普政策帶來的衝擊。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,500點，周賣權最大OI落在19,000點；月買權最大OI落在20,400點，月賣權最大OI落在17,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.64上升至0.74，VIX指數上升1.1至41.4。

整體來說，台股上周五雖反彈、但仍為空頭格局，後續投資人仍須留意貿易戰動態，並留意自身風險，若以4月9日為基準算90天、關稅協商最後期限為7月8日，屆時投資人須提高警覺。