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全民權證／力旺 押價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
圖／經濟日報提供
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力旺（3529）昨（11）日股價攻上漲停，上漲200元或9.92%，收2,215元，超越世芯-KY成為台股第二高價股。受到營收認列周期影響，力旺3月合併營收0.92億元，月減66％、年增6.6％；首季合併營收9.11億元，年增13.5％。

法人指出，受到授權金認列減少影響，第1季季減約10%，但評估應為全年最低點，自第2季起逐季往上，2025年主要成長來自景氣復甦、新製程╱應用開案增加或新案轉量產，將帶動營運新高格局不變，PUF╱MTP╱FinFET仍在授權階段，短期權利金挹注有限，但為下一波成長的動能。

權證發行商建議，看好力旺後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日180天以上的認購權證，參與偏多行情。（中國信託證券提供）

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