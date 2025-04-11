全民權證／奇鋐 兩檔有看頭

奇鋐（3017）因應水冷散熱需求受惠AI算力增長趨勢，晶片功耗隨之提升，2026年第2季前大幅擴充產能，有利公司營運的成長趨勢。

奇鋐首季營收233.32億元，年增52.4%，創歷史新高。第1季毛利率考量水冷產品出貨增加，產品組合轉佳，將優於去年第4季，未來有望逐季向上。預期水冷散熱產品隨著終端AI伺服器放量提高貢獻，預估第2季營收仍可望季增。AI產業趨勢確定，資料中心、伺服器的需求只會愈來愈強烈，散熱商機也將持續擴大，預料今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰。

權證發行商建議，短線看好奇鋐後市的投資人，可挑選價外20%至價內0%、有效天期150天以上的權證介入，以小金搏大利。（永豐金證券提供）