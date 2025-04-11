全民權證／上銀 選逾三個月

上銀（2049）受惠半導體需求強勁，機器人相關產品持續隨客戶擴產時程供貨、下半年即將發表物流機器人新品，預估今年業績年增34% ，毛利率增至31.5%中，每股純益（EPS）為8.1元，年增46.2%。

法人看好IsaacGR00T N1開源模型，而上銀擁有人形機器人關鍵零組件量產能力，有望於明年提出機器人機電整合解決方案，搶攻人形機器人商機，同時，受惠於先進製程及先進封裝之趨勢，晶圓移載系統及Scara機器人等設備的出貨將隨客戶擴產增加，而FOPLP有望於未來一至兩年內量產，具備相關設備搶食商機下，看好上銀中長期營運表現。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外25%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（統一證券提供）