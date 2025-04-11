群聯、陽明 挑逾90天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

台股在美國總統川普的關稅等政策干擾下，行情震盪，外資自3月以來逆勢加碼的群聯（8299）、陽明 （2609）等個股，籌碼面有利；權證券商建議，可認購權證，參與相關個股走勢。

群聯吸引外資逆勢加碼的主因之一，在於上半年營運展望方面，法人圈預估，1月營收為全年谷底，2月營收成長動能明顯轉強，激勵客戶買氣，預期NAND報價於3、4、5月走揚。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在漲價的預期心理下，通路商開始回補庫存，可望持續推升需求及NAND模組價格，且PCIeGen4 Controller受惠BIS白名單效應，也開始有短缺現象。此外，隨著報價回升，預期系統廠於第2季開始積極為旺季備料，全季營收有機會轉年成長。

陽明方面，雖近期國際海運市場運價疲弱，但法人機構預期，在美西線跌至成本線後，運價有望回穩，而美東線運價水準目前仍處於獲利狀態，短期內運價走勢，將是第2季美國線長約談判的關鍵。航商已提出4月漲價計畫，漲價執行的持續力道將視運量回升程度而定。

另外，以哈停火談判破裂，顯示紅海危機在短期內不易落幕，市場運力仍不易寬鬆，將有利運價走勢與業績表現。

看好群聯及陽明後續投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期逾90天的認購權證入手。

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