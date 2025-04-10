快訊

觀光直升機墜毀紐約哈德遜河…機上6人全罹難 目擊者：在空中解體

滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 大怒：假都請好了

老公陷豪門身份風暴！王思佳深夜發聲認「沒說過嫁豪門」

期貨商論壇／原油期 震盪盤整

經濟日報／ 記者崔馨方整理
原油示意圖。 （路透）
原油示意圖。 （路透）

OPEC+在4月會議聲明中指出，如果市場發生變化，可能會暫停或撤回增產計畫。期貨法人表示，隨著油價自對等關稅宣布後跌破70美元大關，不排除OPEC+再次修正增產計畫的可能性，預期油價可能持續區間震盪格局。

國泰證期顧問部分析師李修豪表示，美國總統川普雖然宣布對部分國家緩徵關稅，但與中國大陸的貿易戰持續升溫，大陸9日宣布對美國所有商品的關稅由34%提升至84%，隨後川普宣布再將中國大陸的開徵稅率從104%增加至125%，美中貿易戰仍無消退跡象，且大多數國家對等關稅雖然暫緩90天，仍有10%基準關稅，依然不利未來原油需求。

另外，OPEC+於3日意外決定加速增產，計劃5月起將總產量提高至每日41.1萬桶。此外，川普於2日宣布兩階段對等關稅，第一階段為所有進口商品加徵10%關稅，第二階段為對所有國家課徵貿易徵收11%至50%不一的對等關稅，激進的貿易政策引發投資人對經濟衰退的擔憂，WTI輕原油一度跌破60美元大關，但隨著川普於9日宣布對多數國家第二階段的對等關稅將暫緩，緩解投資人對衰退風險的憂慮，油價於9日回升超過4%站回60美元大關。

庫存部分，截至4日當周EIA原油庫存較上周增加255.3萬桶，高於市場預期的220萬桶，連續兩周增幅高於市場預期，顯示美國原油需求略為平淡。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 關稅

延伸閱讀

美股早盤3大指數全崩！道瓊重挫千點 川普卻嗨喊「通膨下降了」

「讓淋浴再次偉大」 川普下令取消蓮蓬頭水壓限制：照顧好我的秀髮

川普關稅風暴 埃及凸顯紡織業競爭力吸引台商打探

維持高關稅等習近平讓步？川普猛搖頭吐1字 揭美中貿易戰目的

相關新聞

台指期漲停 新紀錄

股期雙市昨（10）日指數齊步走強，現貨指數勁揚1,608點收19,000點；台指期直攻漲停板，一價到底，大漲1,718點...

期貨商論壇／原油期 震盪盤整

OPEC+在4月會議聲明中指出，如果市場發生變化，可能會暫停或撤回增產計畫。期貨法人表示，隨著油價自對等關稅宣布後跌破7...

期貨商論壇／東陽期 區間操作

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，期貨法人表示，長期樂觀看待東陽營運，惟短期受全球圍繞美國對等關稅的經...

聯電、東陽 四檔搶眼

台股近日由於川普關稅政策，大盤整體表現震盪，其中聯電（2303）由於具高殖利率概念，表現亮眼，而東陽（1319）則受惠A...

漢唐、緯創 押三個月

台股在川普對等關稅不斷變動下，出現大跌大漲行情，法人分析，美國加徵關稅勢不可擋，並將落實「美國製造」，台股震盪後回歸基本...

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）因並非直接出口產品到美國，因此對等關稅對聯發科不會有直接影響，加上中國也報復性對美加徵關稅，反而使得聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。