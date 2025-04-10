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全民權證／精剛 選價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

精剛（1584）為航太國防需求成長受惠者，北美市場成長可期。法人表示，隨著歐美航太與國防需求持續成長，精剛有望成為主要受惠者，2025年營收表現可期。

法人分析，預估精剛2025年營收達32億元，年增約11%。此外，歐洲因應擴軍政策，國防鋼材需求將逐步顯現，2026年後更具成長動能。北美市場方面，精剛過去以歐洲出貨為主，2024年美洲營收占比僅4%。然而，公司已取得美系航太客戶認證，後續仍有多項認證進行中，預期將顯著提升北美銷售潛力。尤其在美國推動航太鋼材去中國化的背景下，精剛具備成本優勢，有望承接轉單商機。

看好精剛後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（群益證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 航太

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全民權證／精剛 兩檔強強滾

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