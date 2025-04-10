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全民權證／聯發科 挑逾120天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

聯發科（2454）因並非直接出口產品到美國，因此對等關稅對聯發科不會有直接影響，加上中國也報復性對美加徵關稅，反而使得聯發科成為轉單受惠者。

聯發科昨天開盤跳空漲停鎖住，萬張買單高掛，收在漲停價1,300元。法人分析，一旦美國針對晶片課徵個別關稅，中國也會跟著報復，將影響聯發科手機主要競爭對手高通出口到中國的成本，品牌廠為避免關稅成本，有望將訂單轉向較具性價比的聯發科，預期聯發科在旗艦機市場占有率將可提升。另外聯發科積極拓展ASIC業務，預計明年開始貢獻營收，採用台積電3奈米製程。

看好聯發科的投資人可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

聯發科 關稅

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