快訊

觀光直升機墜毀紐約哈德遜河…機上6人全罹難 目擊者：在空中解體

滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 大怒：假都請好了

老公陷豪門身份風暴！王思佳深夜發聲認「沒說過嫁豪門」

全民權證／台達電 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者徐牧民整理

台達電（2308）3月合併營收達434.44億元，創單月新高，月增14%，年增38%，主要受惠資通訊基礎設施AI伺服器電源、液冷散熱解決方案出貨暢旺。

法人指出，GB200出貨轉為順暢，疊加水冷解決方案營收占比提高，預估AI相關產品營收占比將由2024年5%提高到2025年10%至15%，成長超過20%，有效抵銷因為電動車事業衰退下所帶來的負面影響。另外，考量AI產品出貨增加，加上不同世代AI產品價值貢獻持續提高（PSU+BBU）台達電營收獲利將逐季逐年走高。

輝達新一代AI伺服器電源功率大幅飆升，台達電以獨家封裝技術，創造差異化優勢，預計明年下半年量產。

權證發行商建議，可選擇價內外20%以內、距到期日120天以上的權證入手。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 台達電

延伸閱讀

大摩報告…大中華科技業 蘋鏈最脆弱

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

台達電營收／3月434億元 創單月新高、單季營收同登頂

00878罕見18多元與00922的潛力！存股族新機會：累積張數更有感

相關新聞

台指期漲停 新紀錄

股期雙市昨（10）日指數齊步走強，現貨指數勁揚1,608點收19,000點；台指期直攻漲停板，一價到底，大漲1,718點...

期貨商論壇／原油期 震盪盤整

OPEC+在4月會議聲明中指出，如果市場發生變化，可能會暫停或撤回增產計畫。期貨法人表示，隨著油價自對等關稅宣布後跌破7...

期貨商論壇／東陽期 區間操作

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，期貨法人表示，長期樂觀看待東陽營運，惟短期受全球圍繞美國對等關稅的經...

聯電、東陽 四檔搶眼

台股近日由於川普關稅政策，大盤整體表現震盪，其中聯電（2303）由於具高殖利率概念，表現亮眼，而東陽（1319）則受惠A...

漢唐、緯創 押三個月

台股在川普對等關稅不斷變動下，出現大跌大漲行情，法人分析，美國加徵關稅勢不可擋，並將落實「美國製造」，台股震盪後回歸基本...

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）因並非直接出口產品到美國，因此對等關稅對聯發科不會有直接影響，加上中國也報復性對美加徵關稅，反而使得聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。