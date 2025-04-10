快訊

觀光直升機墜毀紐約哈德遜河…機上6人全罹難 目擊者：在空中解體

滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 大怒：假都請好了

老公陷豪門身份風暴！王思佳深夜發聲認「沒說過嫁豪門」

聯電、東陽 四檔搶眼

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
聯電。 聯合報系資料照
聯電。 聯合報系資料照

台股近日由於川普關稅政策，大盤整體表現震盪，其中聯電（2303）由於具高殖利率概念，表現亮眼，而東陽（1319）則受惠AM題材股價抗跌，發行券商建議，對於聯電、東陽偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

外資高盛維持聯電「中立」評等、目標價39元不變。針對市場傳出聯電與格羅方德合併一事，高盛指出，由於雙方核心業務均屬於傳統晶圓代工，市場高度重疊，因此認為潛在的合併案所帶來的營收綜效有限，且市場競爭格局不變、地理擴展效益不明確、還有監管風險的審查，使得最終合併落實仍具有高度的不確定性。

基本面上，聯電預估2025年產業會有些復甦，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計回到正常要到今年第2季。雖然成熟製程競爭激烈，但預估2025年晶圓出貨會增加。

東陽方面，法人指出，AM市場面對車輛購置及維修成本提升的負擔，消費者購車意願將趨於保守，更多人選擇延長現有車輛的使用年限，並透過定期維修保養來維持車輛性能，在此趨勢下，售後維修市場需求有望大幅增長。

東陽於2024年至2025年擴大模具開發及擴充產能，其中，科工區跟七股廠今年即將開始動工，廠房建造支出約12.5億，預計2026年底完工，將有助於今年營運，以及未來幾年AM營收的增長。

權證發行商建議，看好聯電、東陽股價後市表現的投資人，可選價內外20%以內、有效天期逾90天的商品介入。

晶圓代工 東陽 聯電

延伸閱讀

楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

傳台積電恐面臨美國10億美元罰款 經長：沒有收到相關訊息

全民權證／聯電 挑價內外20%

台積電被美罰10億？5月赴美見證美聯電？郭智輝這樣說

相關新聞

台指期漲停 新紀錄

股期雙市昨（10）日指數齊步走強，現貨指數勁揚1,608點收19,000點；台指期直攻漲停板，一價到底，大漲1,718點...

期貨商論壇／原油期 震盪盤整

OPEC+在4月會議聲明中指出，如果市場發生變化，可能會暫停或撤回增產計畫。期貨法人表示，隨著油價自對等關稅宣布後跌破7...

期貨商論壇／東陽期 區間操作

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，期貨法人表示，長期樂觀看待東陽營運，惟短期受全球圍繞美國對等關稅的經...

聯電、東陽 四檔搶眼

台股近日由於川普關稅政策，大盤整體表現震盪，其中聯電（2303）由於具高殖利率概念，表現亮眼，而東陽（1319）則受惠A...

漢唐、緯創 押三個月

台股在川普對等關稅不斷變動下，出現大跌大漲行情，法人分析，美國加徵關稅勢不可擋，並將落實「美國製造」，台股震盪後回歸基本...

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）因並非直接出口產品到美國，因此對等關稅對聯發科不會有直接影響，加上中國也報復性對美加徵關稅，反而使得聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。