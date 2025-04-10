漢唐、緯創 押三個月

台股在川普對等關稅不斷變動下，出現大跌大漲行情，法人分析，美國加徵關稅勢不可擋，並將落實「美國製造」，台股震盪後回歸基本面，看好美國製造受惠股，包括半導體廠務工程業者漢唐（2404）、加碼投資美國產線的代工大廠緯創（3231）。

分析師表示，半導體雖然不在此次對等關稅範圍，但仍有單獨課稅變數，台積電勢必加快在美建廠進程。漢唐是台積電長期配合的建廠無塵室工程合作夥伴，不管是美國亞利桑那廠、台灣新竹寶山與高雄2奈米晶圓廠無塵室工程，皆由漢唐承包。

除了台積電，漢唐還有其他半導體廠位於新加坡的無塵室等工程訂單，法人看好漢唐今年營收將有雙位數成長。漢唐擬配息28元現金股利，以昨（10）日收盤價459.5元計算，殖利率達6%。

緯創目前在加州與德州都有據點，隨時可轉換為製造基地。法人認為，緯創將加速在美生產腳步，以滿足客戶需求、應對關稅議題。

緯創3月營收1529.8億元，月增48.9%、年增70.3%，創下歷史單月新高，AI相關產品方面，動能將逐月向上。市場關注美國市場出貨情況，惟緯創回應，目前出貨並無異動。原預期包括NB、桌上型電腦、螢幕第2季將成長，但仍須視後續川普政策變化。至於AI相關產品因單價高，客戶對價格敏感性較低，因此即便關稅議題產生影響，其受衝擊程度也相對較小，預期後續將有逐月成長的動能。

權證發行商表示，投資人若看好漢唐與緯創後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。