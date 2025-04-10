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4月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲1608.27點，收19000.03點。4月電子期收1012.4點，上漲92點，逆價差4.57點；4月金融期收1972.8點，上漲179.2點，正價差18.4點。

4月電子期以1012.4點作收，上漲92點，成交8口。5月電子期以1013.2點作收，上漲92.1點，成交5口。

電子現貨以1016.97點作收，上漲88.63點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差4.57點。

4月金融期以1972.8點作收，上漲179.2點，成交587口。5月金融期以1976點作收，上漲179.6點，成交17口。

金融現貨以1954.4點作收，上漲150.84點；4月金融期貨與現貨相較，正價差18.4點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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