一口台積電期貨賠10萬！年輕族群賠到見骨

台灣證券市場本周開始經歷川普瘋狗浪的大波動，單日漲停動輒超過千點的單一價，雖是零和遊戲，賺到的人喊爽，卻也讓許多投資人慘遭割韭菜命運，尤其使用槓桿操作期貨交易人賠到見骨。期貨商表示，本周一（7日）光是持有一口台積電（2330）期貨單日賠近10萬元。

台股本周前三天跌到最低點，大跌3,992點，本周一（7日）開盤均一價大跌2065點，周三（9日）跌到最低點的17,306.97點，周四（10日）開盤直衝上漲超過1,600點，大漲大跌讓許多交易人重傷。期貨商表示，如果以一口台指期近月契約保證金約30萬元，跌停一天就要賠42萬，所以損失慘重；由於台積電一直被視為護國神山，AI題材更讓台積電後市被看好，一片叫好聲中，台積電股價跌破千元關卡後，吸引很多年輕交易人買進台積電期貨進行操作，本周就遭到慘重損失。

雖然賠百萬或千萬元的交易人也有，但應該是少數人，因為多數中實戶級以上的交易人採避險操作，通常會在現貨買進而在期貨賣出，因此遇到這次股市大跌，但在期貨部分透過槓桿而扳回不少，整體可能還是虧損，卻不至於過於嚴重。至於年輕交易人因資金問題而採單押多或空方，多頭部位就慘遭血洗，絕對金額可能數萬到百萬，很可能是年輕族群絕大部分的資產。