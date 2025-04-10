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川普急煞關稅美股暴漲 台指期和台積電期貨開盤漲停

中央社／ 台北10日

美國總統川普宣布各國對等關稅降至10%為期90天，關稅戰急踩煞車，激勵美股四大指數暴漲，台指期夜盤首次鎖住漲停，大漲1718點，台積電期貨夜盤也首度鎖漲停勁揚78點。台指期和台積電期貨今天上午開盤均跳空鎖漲停。

川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，不過今天凌晨他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。

消息激勵美股暴漲，其中道瓊工業指數大漲2962.86點，漲幅7.87%，那斯達克指數飆漲1857.06點，漲幅達12.16%，費城半導體指數飆漲667.51點，漲幅達18.73%。

台指期夜盤聞訊深夜強彈大漲1718點，首次鎖漲停至終場收18902點，台積電期貨夜盤也急拉，首次攻上漲停，終場大漲78點收858點。期貨市場包括大台、小台、微台夜盤，罕見在近、遠月期貨合約全面漲停。

台積電 期貨合約 漲停

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