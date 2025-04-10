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全民權證／聯電 挑價內外20%

經濟日報／ 記者周克威整理

聯電（2303）3月營收198.5億元，月增9.1%、年增9.3%，第1季營收578.5億元，季減4.1%，符合市場預期。預估第1季晶圓出貨量、產能利用率與前一季相當，而市場預估聯電第1季每股純益（EPS）為0.7元。

聯電隨今年產業開始復甦，庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用還需要更多時間，預計回到正常要到今年第2季，雖成熟製程競爭激烈，但全年晶圓出貨會增加，即使市場供過於求，在價格策略上保持彈性，和客戶共同提升市占率下，隨高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化，市場預估全年EPS約3.7元。

看好聯電後市投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期180天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

智慧型手機 聯電

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