全民權證／東元 兩檔迎順風
東元（1504）擁有MAGA（讓美國再次偉大）題材，可望搭上北美油氣市場多頭順風車，加上目前正處於買回庫藏股期間，股價下檔支撐力道不弱。
法人指出，東元今年成長動能除來自北美油氣需求帶動大馬達出貨提升、切入東南亞小馬達市場外，還有北美變壓器新產能增加、大型空調等智慧家電訂單挹注，產品組合優化有助毛利率上揚。
受惠需求持續增加，美國液化天然氣（LNG）出口量自2019年起平均每年成長超過30%。法人分析，油氣輸送動力方案採電動液壓驅動，利用變頻馬達的驅動方式以達節能目的，添增東元營運動能。
權證發行商建議，可買進價內外25%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（元富證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言