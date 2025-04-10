全民權證／東元 兩檔迎順風

東元（1504）擁有MAGA（讓美國再次偉大）題材，可望搭上北美油氣市場多頭順風車，加上目前正處於買回庫藏股期間，股價下檔支撐力道不弱。

法人指出，東元今年成長動能除來自北美油氣需求帶動大馬達出貨提升、切入東南亞小馬達市場外，還有北美變壓器新產能增加、大型空調等智慧家電訂單挹注，產品組合優化有助毛利率上揚。

受惠需求持續增加，美國液化天然氣（LNG）出口量自2019年起平均每年成長超過30%。法人分析，油氣輸送動力方案採電動液壓驅動，利用變頻馬達的驅動方式以達節能目的，添增東元營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外25%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（元富證券提供）

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