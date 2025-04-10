全民權證／皇昌 押寶中長期

皇昌營造（2543）2024年營收124.31億元，稅後純益20.18億元、年增約296％，每股純益（EPS）5.25元；董事會決議去年下半年度配息0.3元、配股1.7元。近期逢台股連日拉回修正，但皇昌吸引外資法人買超，本周來股價相對強過大盤。

皇昌為公共工程領域營建商，2017年來強化集團水平垂直資源整合、切入海事工程新藍海市場，受惠於政府基礎建設計畫、市場需求增長，2024年公司業績爆發。法人認為，隨著國內公共工程項目增加，皇昌有望進一步提升市場占有率，維持良好的成長前景，獲利潛力可期。

權證發行商表示，投資人如看好皇昌投資機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）

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