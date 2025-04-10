漢翔、緯穎熱 四檔突圍

台股連三天大跌，但隨著國安基金上膛，漢翔（2634）、緯穎（6669）等部分個股昨（9）日早盤開高，雖後續受到市場擔憂美國對等關稅上路的衝擊而出現賣盤，但若大盤反彈，相關早盤強勢股有機會領先突圍。

軍工概念股是川普政策受惠股之一，漢翔日前法說會時表示，政府積極發展軍工產業，今年國防預算整體規模超過5,500億元，尤其無人機成為各國爭相發展的主流。漢翔在台灣無人機產業扮演關鍵帶頭角色，從零組件、機身結構到整機產品都能協助國內廠商生產，「無人機反制系統」研發今年就能看見成果。

此外，漢翔也指出，今年全球航空旅運需求快速增加，光是在今年第1季，已在民用飛機與發動機方面，爭取到歐、美、日大廠逾85億元的新訂單。

美國對等關稅生效，反倒是早早被宣布加稅的墨西哥關稅看來相對輕微，緯穎等個股昨天早盤股價走勢相對強勢；值得留意的是外資已經連續買超七天，且昨天張數放大至860張，較前一交易日增加超過二倍，投信也在昨天由賣轉買，買超231張。

法人分析，美國對等關稅衝擊主要電子硬體廠商生產基地，但伺服器影響程度低於手機及個人電腦；目前美國伺服器多由墨西哥及美國生產基地支應，關稅對緯穎營運有限。