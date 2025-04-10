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T50反一、台泥 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台泥董事長張安平。聯合報系資料照
台泥董事長張安平。聯合報系資料照

國際金融情勢動盪不安，台股昨（9）日停損賣壓持續湧現，T50反1（00632R）、台泥（1101）等兩檔具有避險或防禦特色的標的，在逆風中表現相對亮眼，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

美中關稅博弈持續升溫，後市變數難料，法人分析，昨日盤面仍有不少個股跌停鎖死，市場信心薄弱，目前利空因子還包括大盤連三黑失守18,000點、年線開始由多轉空、部分電子權值股尚未見到止跌跡象等，操作策略維持擇機降低持股不摸底。

法人指出，市場擔憂貿易戰造成停滯性通膨、經濟衰退、甚至類似1929年大蕭條歷史重演，雖然台股短期跌幅已深、融資維持率大降的搶反彈聲開始響起，但研判貿易逆差才是川普政府急需解決的問題，可以預見不確定性將持續罩頂，投資組合仍宜納入T50反1 ETF，以因應盤勢波動。

國安基金8日宣布進場護盤，以穩定股市行情，由於台泥具有產業龍頭、評價不高、配息穩定等特色，統計近三次中，有兩度獲得國安基金青睞，加上近日明顯見到特定買盤進場承接，是避險資金可以暫時停泊的優先關注標的。

基本面來看，台泥近年來朝向低碳水泥布局，延伸旗下事業體，包括儲能、電力及航運。其中，儲能事業在2024年建置達2,358 MWh，各案廠陸續併網發電參與國內電力交易平台，帶動相關營收持續成長。

法人評估，未來若俄烏戰爭結束，相關重建商機龐大，台泥旗下土耳其最大水泥集團OYAK將可直接供貨，添增市場想像空間。

權證發行商指出，投資人可買進價內外30%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

台泥 國安基金

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