期貨商論壇／生技期 保守看待

美國總統川普開啟關稅戰，導致全球股市股災。有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）7日一度飆升至60.13，罕見突破60整數關卡。

現階段美國政策讓投資人信心陷入危機，過往有資金避風港之稱的生技類股同步遭到拋售，恐怕只有川普政府改變關稅政策，市場波動才會平息。值得關注的是，生技獲利王保瑞（6472）8日公告為維護股東權益，開啟第一家生技股在關稅戰中買回庫藏股先例，後續觀察能否帶動股價止跌回升。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦之產業，契約規模約為16萬元，保證金為14,000元，槓桿約11倍，臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，受川普關稅戰持續升溫的影響，臺灣生技期貨近期持續跳空走跌，位於所有均線下，尚未出現明顯止跌訊號，因此短線建議先保守看待為宜。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）