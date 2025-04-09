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期貨商論壇／儒鴻期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照

美國對等關稅大刀砍向全球，主要成衣出口國無一倖免，東南亞為重災區，柬埔寨、緬甸、越南、寮國都超過40%，泰國、印尼逾30%，東南亞國家的高關稅稅率，將使許多成衣廠將受到衝擊。

儒鴻（1476）稱關稅一般由品牌客戶負擔，不過目前看來與美國的關稅談判還在變化中，至於出貨則不受影響，已加速把做好的成衣運輸至美國交貨。未來是否另尋生產基地，儒鴻稱確實與品牌客戶有討論過，但目前傾向按兵不動，主要是新的關稅政策如何落地，未來還有哪些變化等都還有變數，先等待後續進展。

儒鴻印尼三期廠原先預計第2季董事會將拍板定案，但目前決策有可能往後延，要待整體市況明朗化，才會進一步布局。

儒鴻客戶Lululemon財測差，雖上季財報表現亮眼，但今年財測令分析師失望，內部調查指出，由於經濟和通膨疑慮，消費者如今正在縮減開支，預料2025會計年度的毛利率將下滑0.6%，原因是固定成本增加、外匯波動以及美國對中國大陸和墨西哥加徵關稅。

消費者因為經濟和通膨疑慮而縮減開支，導致Lululemon和同業在美國的客流量下滑。Lululemon為儒鴻前兩大客戶之一，營收占比約近10%左右。受到關稅影響，加上客戶財測保守，投資人不妨可以留意儒鴻期（LWF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

儒鴻 美國 關稅

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