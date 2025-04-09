台指期 外資空單減少

台股昨（9）日受到美國總統川普關稅戰影響，儘管國安基金進場護盤，但仍呈現開低走低，終場指數重挫1,068點、跌幅5.7%、收在17,391點，為史上第三大跌點；台指期也大跌965點、至17,204點，逆價差為187.76點。期貨商表示，由於台指期短線上受上方沉重均線反壓影響，加上跳空缺口的壓力，整體持續偏空看待。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,301口至1,812口，其中外資淨空單減少2,206口至27,871口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,139口至3,884口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在19,000 點，月買權最大OI落在20,400點，月賣權最大OI落在17,100點。

全月未平倉量put／call ratio值由0.56下降至0.55，VIX指數上升5.15至46.93；外資台指期買權淨金額-0.12億元、賣權淨金額23.23億元。整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，昨日台股已下跌至5年線附近，且自3月27日以來，融資已減肥，且融資維持率也降至相對低檔，但空頭易大漲大跌，投資人仍須注意自身風險，並留意貿易戰相關動態。其中，今日凌晨2點美國聯準會將公布會議紀要、晚上8點美國將公布最新CPI數據。

元富期貨表示，台指期昨日在美股下跌影響下，早盤受台積電（2330）一度翻紅激勵，小幅反彈後，隨即震盪走跌，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數再度跌破近期波段低點，尚未消化市場利空消息，短線上受上方沉重均線反壓影響，加上跳空缺口壓力，整體持續偏空看待。

台股昨日再度暴跌逾千點，空方攻勢依舊猛烈，仍有多檔個股打入跌停，顯示市場信心尚未恢復。未來台指期要止穩的關鍵，仍在台美對等關稅的談判結果，國家隊資金動向，甚至是融資減幅程度等。