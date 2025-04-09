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4月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天下跌1068.19點，收17391.76點。4月電子期收920.4點，下跌43.85點，逆價差7.94點；4月金融期收1793.6點，下跌113.2點，逆價差9.96點。

4月電子期以920.4點作收，下跌43.85點，成交1259口。5月電子期以926.7點作收，下跌38.25點，成交5口。

電子現貨以928.34點作收，下跌53.87點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差7.94點。

4月金融期以1793.6點作收，下跌113.2點，成交916口。5月金融期以1796.4點作收，下跌111.6點，成交17口。

金融現貨以1803.56點作收，下跌107.13點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差9.96點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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