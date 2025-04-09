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美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

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期貨商論壇／生技期 題材加持

經濟日報／ 記者周克威整理
生技產業示意圖。聯合報系資料照
生技產業示意圖。聯合報系資料照

近期全球受到川普關稅影響，股市走弱，尤以科技類股成為重災區。但細看關稅內容，川普對於半導體、藥品兩大項目暫時豁免關稅，將有利生技股後市表現。

暫時得到關稅豁免的生技族群，昨（8）日盤中出現止穩跡象，龍頭藥華藥（6446）雖開低、但已止穩反彈；保瑞股價雖同樣開低，但隨即有買盤進場，其去年併購美國明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories（USL）、Emergen BioSolutions子公司馬里蘭康登鎮無菌針劑製造廠、紐澤西州罕病藥開發公司Pyros，加上透過換股成為泰福最大股東，在美擁有完整口服固體製劑、針劑、大分子藥物產線，因此即便美國未來將製藥列入關稅清單，仍將有美國當地生產銷售的件。

保瑞在2024年合併營收突破200億元，創台灣藥廠單年度營收最高紀錄，且報價採FOB（由客戶承擔進口關稅），因此，在關稅衝擊下相對安全。永信美國子公司在美設廠逾30年，擁有全美50州藥品銷售許可證，並打入市占超過九成的前三大醫藥通路供應鏈，具製造與終端銷售能力的加州藥廠；本周在台股股災中，表現抗跌。

由於近期川普關稅議題讓市場難以捉摸，在風險提升時，投資人不妨留意基本面佳，有題材的生技醫療標的作為選股方向。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

生技族群 美國 關稅

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