期貨商論壇／半導體30期 觀望

川普對等關稅稅率比預期更糟糕，對經濟放緩的擔憂形成恐慌賣壓。其中，大陸被課徵34%後，回擊將自4月10日起對所有美國產品同步徵收34%關稅，加劇市場恐慌，美國再提反制加徵50%關稅。大國在關稅議題相互扣扳機的不確定性，增加大型科技公司暫緩再投入大量資金建置人工智慧所需的昂貴半導體設備。

半導體產品獲關稅豁免，但分析師指川普正考慮對特定產品徵收額外行業關稅。1990年代美國占據全球半導體生產約40%，2019年在全球生產下滑至11%，目前台積電（2330）生產全球絕大部分先進製程晶片，暫未有其他公司能夠以同樣的生產效率與經濟規模製造符合AI需求的強力運算晶片。

機構法人評估，美國為重獲半導體製造和開發優勢，可能會宣布強而有力的轉移台灣半導體生產的計劃。長期來說，半導體產業仍可能無法避免川普關稅，即使可以，關稅對全球消費端產生衝擊，也會影響跨國企業獲利，投資人正在調整股市標的估值。

半導體30期貨指數位階一度跌至2023年12月來新低，目前與季線乖離超過18%，儘管有跌深反彈可能，但仍需化解上方季線持續向下朝半年線穿越壓力，或待川普半導體關稅進一步明朗，半導體30期貨才較有止穩跡象。（凱基期貨提供）

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