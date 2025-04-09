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台指期 外資加碼空單
台股昨（8）日延續跌勢，終場指數下跌772點、跌幅4%、收在18,459點；台指期則下跌977點、收18,190點，逆價差達269.95點。期貨商表示，由於台指期並無明顯下影線拉升力道，短線反彈仍應保守操作。
台指期淨部位方面，昨日外資淨空單大幅增加4,926口至30,077口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少7,568口至2,745口。
外資現貨賣超，期貨淨空單增加，操作方向明顯偏空；自營商選擇權淨部位，昨日以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3.6萬餘口，買權OI增量積極布局；周選擇權方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方表態不變。
元富期貨認為，台指期昨日早盤在金融、傳產股反彈支撐下，小幅上揚後，再度遭遇賣壓出籠，震盪走跌，終場以黑K棒作收。目前指數靜待消化市場利空消息，短線上受上方沉重均線反壓影響，加上跳空缺口的壓力，整體走勢維持疲弱。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,600點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在19,000點。全月未平倉量put／call ratio值由0.67下降至0.56，VIX指數下降0.91至41.78；外資台指期買權淨金額-0.29億元、賣權淨金額20.05億元，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權及月、周選擇權、整體籌碼面均保守；技術面，台股昨呈現爆量換手跡象，但卻無明顯下影線拉升力道，短線反彈仍應保守操作。
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