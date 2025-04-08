全民權證／緯穎 買價內外10%

緯穎（6669）因市場評估人工智慧（AI）伺服器供應商的GPU晶片占生產成本近七成，受美國對等關稅衝擊相對有限，昨（8）日隨美超微（Supermicro）、戴爾（DELL）等同業股價領先反彈。

法人分析，美國對等關稅高於預期，主要電子硬體廠商生產基地均列於關稅範圍內，但伺服器影響程度將低於手機及個人電腦。目前美國伺服器多由墨西哥及美國生產基地支應，這次符合北美自由貿易協定（USMCA）商品將續徵0%關稅。關稅對緯穎營運有限，主因在於100%業務均為伺服器，且逾70%營收來自墨西哥生產，新設的美國德州廠將自9月開始出貨。

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（兆豐證券提供）

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