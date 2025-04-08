快訊

美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／中信金 兩檔聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍提供

中信金（2891）2024年稅後純益720億元，年成長28%，每股純益（EPS）3.64元。推估2025年將配發2元以上現金股利，換算現金殖利率居大型金控前段班。

展望2025年，中信金在放款雙位數成長、淨利差可望改善下，預期2025年淨利息收益年成長13%；財富管理、信用卡業務動能持續，預期中信銀2025年整體淨手續費收益將高個位數增長。

另外，持續有新增放款正常提存要求，預期2025年淨提存年增長小增5%；投資市場波動影響資本利得釋出，人壽事業2025年獲利將略有下滑。預估中信金2025年稅後純益仍有機會成長。

權證發行商建議，看好中信金後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中信金

延伸閱讀

臺灣動能趨勢指數 聚光

中信金居買超第一！外資小幅賣超台股2億 專家分析「開高走低」原因

台灣高等法院判張明田賠8.93億 中信金控聲明「未受損害」

金控前高層被控內湖購地背信案 高院仍判他要賠8.93億元

相關新聞

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（8）日公告調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、...

台指期 外資加碼空單

台股昨（8）日延續跌勢，終場指數下跌772點、跌幅4%、收在18,459點；台指期則下跌977點、收18,190點，逆價...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

川普對等關稅稅率比預期更糟糕，對經濟放緩的擔憂形成恐慌賣壓。其中，大陸被課徵34%後，回擊將自4月10日起對所有美國產品...

期貨商論壇／生技期 題材加持

近期全球受到川普關稅影響，股市走弱，尤以科技類股成為重災區。但細看關稅內容，川普對於半導體、藥品兩大項目暫時豁免關稅，將...

鴻海、台積電 認購有戲

台股本周一（7日）暴跌，超過1,700檔跌停，外資卻逆勢買超，買超金額前十檔中，除了權值指標股台積電、鴻海之外，債券與陸股ETF也成為買盤重點；盤勢重挫下外資仍然大膽買超的個股，有機會在反彈過程中持續加碼，投資人可酌量以相關權證試水溫。

20年美債ETF 挑逾90天

美國對等關稅利空延燒，資金撤出股市，轉往長天期美債避險，國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。