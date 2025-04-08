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全民權證／中信金 兩檔聚光
中信金（2891）2024年稅後純益720億元，年成長28%，每股純益（EPS）3.64元。推估2025年將配發2元以上現金股利，換算現金殖利率居大型金控前段班。
展望2025年，中信金在放款雙位數成長、淨利差可望改善下，預期2025年淨利息收益年成長13%；財富管理、信用卡業務動能持續，預期中信銀2025年整體淨手續費收益將高個位數增長。
另外，持續有新增放款正常提存要求，預期2025年淨提存年增長小增5%；投資市場波動影響資本利得釋出，人壽事業2025年獲利將略有下滑。預估中信金2025年稅後純益仍有機會成長。
權證發行商建議，看好中信金後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。
（統一證券提供）
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