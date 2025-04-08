全民權證／大成鋼 押長天期

台股本周一（7日）暴跌，超過1,700檔跌停，外資卻逆勢買超，買超金額前十檔中，除了權值指標股台積電、鴻海之外，債券與陸股ETF也成為買盤重點；盤勢重挫下外資仍然大膽買超的個股，有機會在反彈過程中持續加碼，投資人可酌量以相關權證試水溫。

2025-04-08 23:38