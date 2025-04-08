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全民權證／大成鋼 押長天期
大成鋼（2027）2024年稅後純益35.38億元，年減33.6%，每股純益1.53元，四年來低檔水準，董事會決議每股擬配息1.1元。
台廠中，大成鋼美國市場營收占比超過90%，更為美國最大的鋁捲板通路商，市占超過60%，同時也是全美前四大的不銹鋼通路商。預期將受惠於三大利多。首先，美國製造業回流，推動鋼鋁需求提升。其次，關稅政策實施將墊高美國鋼鋁價格，有利於通路商利潤。以及第三，公司逐步擴大其鋁捲板及不鏽鋼產品的自製產能，自製率提升將進一步推升產品毛利率。
權證發行商建議，看好大成鋼後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的相關認購權證，透過靈活操作，以小金搏大利。
（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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