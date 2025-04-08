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美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

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滬深300正2 短打利器

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中國大陸官方已展開強力護盤動作，陸股主要指數昨（8）日收漲。雖然陸股面臨兩隻大象打架，但短線震盪讓元大滬深300正2（00637L）也成為外資作價標的，多頭在周二反攻略勝一籌之後，短線仍具機會，偏多投資人可透過相關認購權證靈活操作。

大陸金融監管總局宣布，將提高保險資金投資股市比例。大陸央行也稱，將堅定支持中央匯金公司加大力度增持ETF，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。再貸款是指大陸央行為穩定股市，2024年9月24日推出的新金融工具「股票回購增持專項再貸款」，即中央匯金公司可用持有的股票向指定銀行申請抵押貸款，再將資金投入股市護盤。

大陸的中央匯金公司公告稱：堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持。中央匯金公司是依據大陸公司法由大陸官方出資設立的國有獨資公司，被視為大陸官方穩定股市的國家隊。

不過本國投顧也表示，美國川普政府發動的關稅戰對AI產業影響，包括市場限縮、成本拉高乃至中國大陸科技廠競爭威脅升高等風險。預估短期環境可能難以撼動川普意志、令其政策出現「髮夾彎」，陸股仍缺乏持續性推升因素挹注，指數仍存上檔承壓。

權證發行商建議，看好陸股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的認購權證參與短多行情。

大陸央行 陸股

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