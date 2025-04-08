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20年美債ETF 挑逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
美國對等關稅利空延燒，資金撤出股市，轉往長天期美債避險，國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）兩檔ETF，近期持續獲得外資買盤進駐。 美聯社
美國對等關稅利空延燒，資金撤出股市，轉往長天期美債避險，國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）兩檔ETF，近期持續獲得外資買盤進駐。 美聯社

美國對等關稅利空延燒，資金撤出股市，轉往長天期美債避險，國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）兩檔ETF，近期持續獲得外資買盤進駐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

川普關稅「核彈」來襲，全球金融市場持續動盪。目前發展來看，川普政府稱，至少有50個國家已提出談判，其中越南以「零關稅」為基礎要求談判，針對中國大陸、加拿大、歐盟繼續推進關稅報復措施，川普重申不會考慮暫停關稅計畫。

全球股災降臨，川普金主富豪難忍財富大縮水紛紛出面表態，例如避險基金經理人阿克曼抨擊，川普正在失去全球商界領袖信任；摩根大通執行長戴蒙則警告，川普關稅將推升美國物價，並拖慢美國經濟。

全球貿易戰一觸即發，高盛（Goldman Sachs）已將2025年經濟衰退可能性從一周前的35%上調至45%。根據CME FedWatch工具顯示，市場預計年底前利率將降至3%，對於美聯準會（Fed）5月降息預期機率已從上周的14%升至60%。

法人分析，近期股市在內多品種商品暴跌，連具備避險優勢的金價亦未能倖免，相關發展深化市場對全球經濟衰退疑慮，受風險趨避情緒影響，資金大舉湧入債市，推動美10年期公債殖利率於4月4日一度跌至4%以下。

考量川普關稅戰已朝黑天鵝劇本發展，法人認為，維持防禦性將是現階段的操作重點，最好避險資產除現金、黃金、日圓、瑞郎等，還有長天期美債。

權證發行商建議，可買進國泰20年美債、元大美債20年等價內外15%內、距到期日90天以上相關ETF認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

川普 關稅

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