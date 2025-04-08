鴻海、台積電 認購有戲

今日主題 台股本周一（7日）暴跌，超過1,700檔跌停，外資卻逆勢買超，買超金額前十檔中，除了權值指標股台積電、鴻海之外，債券與陸股ETF也成為買盤重點；盤勢重挫下外資仍然大膽買超的個股，有機會在反彈過程中持續加碼，投資人可酌量以相關權證試水溫。

在周一（7日）台股暴跌之際，鴻海（2317）、台積電（2330）仍具指標意義，在周一股價雖雙雙跌停，但外資仍站在買方，預期後續持股部位少的機構法人也會開始承接，惟短線波動仍較大，權證發行商認為，可挑長天期相關認購權證採靈活操作。

鴻海今年在GB200出貨逐季成長下，雲端網路將為最大事業。今年第1季應淡季不淡，因AI伺服器將季增、年增翻倍，使整體雲端網路營收達雙位數季增。

鴻海今年資本支出預計年增20%，用於擴充中國大陸、台灣、印度、美國及東南亞產能。此外，鴻海關稅影響將低於同業，因其全球200餘廠區分散於24國，可有效調配產能；導入AI應用，提升廠區效率及自動化，降低對獲利率影響；參照2018年中美貿易戰，鴻海產能快速移轉且擴充多國產能，後續兩年營益率影響約在0.45%，目前營運規模較當時高逾六成，預期擴廠對營益率影響程度將更低。

台積電對美加大1,000億美元投資，以目前現金流尚可因應；且美國廠區技術較台灣廠落後至少五年，財務、技術移轉疑雲漸除。成熟與先進製程稼動率較2024年成長，有利抵減2、3奈米產能提升、電費上漲、海外建廠有較高成本、通膨等不利因素。

法人預期先進製程和封裝需求未若市場傳言美系AI GPU大客戶對CoWoS大幅砍單，研判為先前過度樂觀情緒校正回歸，且CSP自研ASIC需求將有利彌補美系大客戶修正CoWoS訂單。考量各業務需求較2024年成長，AI加速器業務將較去年翻倍成長。

台積電4月17日將舉行第1季法說會，今年第1季營收仍有望達公司展望上緣。隨著地緣政治問題和對AI需求成長放緩的擔憂，預計自2023年以來的獲利上修周期將在今年第1季接近尾聲。追加投資美國的1,000億美元並非一次性事件，台積電仍有被迫介入英特爾的營運的潛在疑慮，但在技術仍將保持領先地位且純晶圓代工模式具有商業優勢。